Степанов допустил закрытие курортов в Украине

Дополнительные ограничительные меры могут понадобиться для преодоления коронавируса, объяснил глава Минздрава.

В Украине могут ввести дополнительные ограничительные меры в отношении курортов, в частности, в Одессе. Это связано со значительным увеличением количества инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТСН во вторник, 30 июня.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности в Одессе – ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Так, например, Закарпатье – это 71%. По больницах первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% – в Волынской области. Добираются до 50% – Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", – сказал Степанов.

Глава Минздрава в очередной раз напомнил о важности соблюдения социальной дистанции, ношении масок и перчаток, дезинфекции рук.

Ранее Степанов заявил, что массовое нарушение карантина отдыхающими в Одессе вызовет новый скачок суточного прироста COVID-19 в стране.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 44 334 заражений COVID-19. С начала эпидемии умерли 1159 человек, а излечились более 19 тысяч.

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