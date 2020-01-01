Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Степанов допустил закрытие курортов в Украине

Комментариев: 0
Дополнительные ограничительные меры могут понадобиться для преодоления коронавируса, объяснил глава Минздрава.
Одесские курорты могут закрыть
Одесские курорты могут закрыть
Думская

В Украине могут ввести дополнительные ограничительные меры в отношении курортов, в частности, в Одессе. Это связано со значительным увеличением количества инфицированных коронавирусом COVID-19. Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире ТСН во вторник, 30 июня.

"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности в Одессе – ред.). Мы сейчас наблюдаем увеличение в некоторых областях количество занятых коек. Так, например, Закарпатье – это 71%. По больницах первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично, 56% – в Волынской области. Добираются до 50% – Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", – сказал Степанов.

Глава Минздрава в очередной раз напомнил о важности соблюдения социальной дистанции, ношении масок и перчаток, дезинфекции рук.

Ранее Степанов заявил, что массовое нарушение карантина отдыхающими в Одессе вызовет новый скачок суточного прироста COVID-19 в стране.

Напомним, по состоянию на 30 июня в Украине зафиксировали 44 334 заражений COVID-19. С начала эпидемии умерли 1159 человек, а излечились более 19 тысяч.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Минздрав, инфекция, карантин, МОЗ, курорт, заражение, Коронавирус, курорты, Максим Степанов, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь