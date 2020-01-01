Польша разрешила авиасообщение с Украиной

Первые рейсы уже связали воздушным мостом Киев с Варшавой и другими польскими городами.

С 1 июля Польша возобновила воздушное сообщение с Украиной. Как сообщает онайлн-табло прилетов и отлетов аэропорта “Киев“ (Жуляны), первой “ласточкой“ стал самолет компании Wizz Air, который в 6:10 вылетел из украинской столицы и через час с лишним приземлился в Кракове.

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Кроме того, в Польшу уже улетели рейсы на Варшаву и Вроцлав. В Украину же из соседней страны в “Жуляны“ прилетели самолеты из Вроцлава, Варшавы и Кракова.

Как пишет “Укринформ“, возобновление воздушного сообщения с Украиной произошло на основе распоряжения Совета министров Польши от 30 июня. В нем определено, что запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи. Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

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Для справки. Регулярное авиасообщение между Польшей и Украиной в связи с пандемией COVID-19 было прекращено в середине марта.

Напомним, в Польше прошел первый тур президентских выборов. Действующий глава государства Анджей Дуда занял первое место, получив 43,5% голосов.