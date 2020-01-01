Аппараты ИВЛ в Украине используют всего на 6,5% - Офис президента

Больше 90% аппаратов простаивают без дела, несмотря на резкий рост новых больных.

Удельные показатели заболеваемости коронавирусом в Украине значительно выросли, но медицинская система пока хорошо справляется с потоком больных. Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского, сообщает пресс-служба главы государства.

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Отмечается, что показатель заболеваемости COVID-19 в Украине сейчас составляет 58 человек на 100 000 населения. Однако имеющиеся в наличии аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) задействованы всего на 6,5%.

У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они – на передовой, - заявил Владимир Зеленский.

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Впрочем, успехи системы здравоохранения в лечении больных коронавирусом не отменяют общий рост заболеваемости. Как сообщает пресс-служба президента, сейчас правительство активно готовится ко второй волне эпидемии.

Параллельно правоохранители продолжают контролировать соблюдение карантина. Только за последние сутки Национальная полиция отчиталась о составлении 484 протоколов в отношении ресторанов, ночных клубов и других общественных заведений, нарушавших карантинные ограничения.

Напомним, в МОЗ назвали условия ужесточения карантина в стране. Ограничения усилят, если больницы будут переполнены.