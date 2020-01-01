В Слуге народа отреагировали на отставку главы НБУ

Отставка Якова Смолия может повлиять на отношения Украины с МВФ, считает Даниил Гетманцев.

Фракция Слуги народа на заседании обсудит вопрос отставки Якова Смолия с должности главы Национального банка. Но сначала его заявление рассмотрят на заседании профильного парламентского комитета. Об этом сказал председатель комитета по вопросам налоговой и финансовой политики Даниил Гетманцев, сообщает РБК-Украина в среду, 1 июля.

Гетманцев не исключил, что Смолию придется занимать должность главы Нацбанка и в дальнейшем, если депутаты не поддержат его отставку. Есть ли голоса за отставку Смолия депутаты монобольшинства определят на отдельном заседании фракции.

"Это возможно. Сначала мы рассмотрим заявление на нашем комитете. А потом действительно на фракции. В первую очередь нужно пообщаться с главой НБУ. Он будет в Раде, будет докладывать. После этого Рада должна будет принять его заявление об отставке", – сказал он.

Нардеп считает, что отставка Смолия может повлиять на отношения Украины с Международным валютным фондом.

"Безусловно, это не улучшит отношения Украины и МВФ. Это очевидно. Я не думаю, что есть прямая взаимосвязь между этим решением и траншами от МВФ. Но очень много зависит от того, какую позицию займет сам глава НБУ об основаниях его увольнения. Очень неоднозначная информация прозвучала относительно давления на него со стороны ОП. Мне кажется, что это очень опасная информация, которая требует проверки", – отметил Гетманцев.

Напомним, 1 июля Яков Смолий подал в отставку с должности главы НБУ. Он объяснил свое решение "систематическим политическим давлением", осуществляемым в течение длительного времени.

Также сообщалось, что 19 июня финансовый комитет Рады поддержал проект постановления об оценке деятельности главы Нацбанка. Тогда послы стран G7 назвали это "подрывом независимости НБУ".

Как известно, еще в мае Смолий утверждал, что планирует возглавлять НБУ еще пять лет – до 2025 года. Он заявил, что есть еще много задач, которые предстоит за это время сделать.

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