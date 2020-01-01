“Мог бы подождать”: В сеть попала переписка “Слуг народа” об отставке главы НБУ
В интернете засветилась переписка членов партии “Слуга народа”. На фото видно, как политики в чате обсуждают отставку главы НБУ Якова Смолия.
Об этом сообщают #Буквы.
Мог бы денек и подождать. Нагадил под конец, - написал один из депутатов.
Видимо, устал добивать Украину, - заявил его коллега.
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В обсуждении приняла участие Галина Третьякова, известна своим высказыванием о “детях низкого качества”. Она отметила, что считает отставку главы НБУ политическим жестом “Европейской солидарности”. По мнению нардепа, это попытка партии испортить отношения с МВФ.
Смолий до сих пор управляем Гонтаревой, которая возглавляла НБУ при Порошенко. А в МВФ сидит сочувствующий ему Рашкован. Так что причина отставки – Порошенко, - резюмировала она.
Напомним, ранее мы сообщали, что глава Нацбанка Яков Смолий уволился по собственному желанию.