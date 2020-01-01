В центре Николаева внезапно развелся мост

Самопроизвольное разведение моста произошло около пяти утра, заблокировав транспорт. Прибывшие на место ремонтники долго не могли устранить неисправность.

Утром в пятницу, 3 июля, разводная часть моста через реку Ингул в Николаеве начала самопроизвольно подниматься. В результате движение транспорта по мосту стало невозможным, сообщают Новости N.

Инцидент произошел около 5 часов утра. Разводная часть моста поднялась на высоту более трех метров и продолжала медленно подниматься.

Полиция перекрыла движение с обеих сторон моста.

Вызванная на место происшествия аварийная бригада КП ЭЛУ автодорог в течение длительного времени устраняла неисправность - разводная часть никак не хотела становится на свое место и мост вновь и вновь начинал самопроизвольно разводиться. В результате аварию таки удалось исправить и в 6:50 началось движение транспорта по мосту.

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Ранее сообщалось, что под Никополем сломалась переправа, заменявшая мост. Крайняя секция обрушилась под небольшим грузовичком.

А на Прикарпатье смыло мост, который восстанавливали семь лет.

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