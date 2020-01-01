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В Украине за сутки зарегистрировали 876 новых случаев COVID-19

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В Украине вторые сутки подряд почти 800 новых случаев COVID-19. Больше всего зараженных во Львовской и Закарпатской областях, а также в Киеве.
В Украине вторые сутки подряд почти 800 новых случаев COVID-19.
В Украине вторые сутки подряд почти 800 новых случаев COVID-19.
пресс-служба Слуги народа

По данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине за прошедшие сутки зарегистрировано 876 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего заболевших во Львовской области, в Киеве и в Закарпатской области, сообщает СНБО Украины. 

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505 украинцев за минувшие сутки смогли побороть COVID-19. Всего же с начала пандемии 20 558 жителей нашей страны выздоровели от коронавирусной инфекции.

27 украинцев, заразившихся COVID-19, за прошедшие сутки умерли. Всего же из-за этого вируса в нашей стране умерло 1 212 человек.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заразились почти 47 000 человек. Больше всего зараженных во Львовской области (5883), в Киеве (5347), а также в Закарпатской (3126) и Ровенской (3950) областях.

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В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть законопроект, устанавливающий штрафы за не ношение масок. Если депутаты его утвердят, то в Кодекс об административных нарушениях будут внесены соответствующие изменения. 

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Теги: Украина, коронавивирус, COVID-19
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