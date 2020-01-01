Из-за коронавируса была отменена Ялтинская конференция
В этом году ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии (YES) была анонсирована на 10-12 сентября. Однако ее постановили отменить в связи с пандемией.
Читай также: Россия выдворила ялтинского журналиста Гайворонского
Об этом сообщает пресс-служба YES.
Уточняется, что конференцию предварительно перенесли на следующий год.
Организаторы отмечают, что с 2004 до 2013 года конференция проходила в Ливадийском дворце в Ялте. В связи с ситуацией в Крыму ее локацей стал Киев.
Читай также: В Южной Корее началась вторая волна эпидемии коронавируса
Ожидается, что съезд в 2021 году превратится в масштабную площадку для конструктивных бесед, идей и предложений.
Участники встречи регулярно выступают в поддержку плодотворных изменений Украине и активно привлекают поклонников нашей страны по всему миру, - отмечает пресс-центр форума.
Напомним, ранее мы писали, что ноябрьский марафон в Нью-Йорке отменили.