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ДТП под Кирилловкой: шесть пострадавших

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Водителя Daewoo Lanos после аварии спасателям пришлось извлекать с помощью специального оборудования.
Среди пострадавших в аварии четверо детей
Среди пострадавших в аварии четверо детей
zp.dsns.gov.ua
 
Лобовое столкновение автомобилей Daewoo Lanos и BMW произошло 3 июля в 16:20 на автодороге Акимовка - Кирилловка в Запорожской области, в районе села Шелюги. Об этом в субботу, 4 июля, сообщило запорожское областное управление ГСЧС.
 
 
В результате ДТП 25-летний водитель Daewoo Lanos оказался зажат конструкциями авто, спасателям пришлось извлекать его при помощи специального оборудования.
 
Также пострадали 57-летний мужчина, две девочки двух и семи лет и два мальчика трех и восьми лет. Всех участников ДТП госпитализировали в акимовскую центральную районную больницу.
 
 
Как сообщалось ранее, на въезде в Киев утром в субботу, 4 июля, произошло столкновение двух грузовых авто. В результате аварии один из водителей погиб. 

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Теги: ДТП, авария, инцидент, Запорожская область
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Источник: korrespondent.net

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