ДТП под Кирилловкой: шесть пострадавших

Водителя Daewoo Lanos после аварии спасателям пришлось извлекать с помощью специального оборудования.

Лобовое столкновение автомобилей Daewoo Lanos и BMW произошло 3 июля в 16:20 на автодороге Акимовка - Кирилловка в Запорожской области, в районе села Шелюги. Об этом в субботу, 4 июля, сообщило запорожское областное управление ГСЧС.

В результате ДТП 25-летний водитель Daewoo Lanos оказался зажат конструкциями авто, спасателям пришлось извлекать его при помощи специального оборудования.

Также пострадали 57-летний мужчина, две девочки двух и семи лет и два мальчика трех и восьми лет. Всех участников ДТП госпитализировали в акимовскую центральную районную больницу.

Как сообщалось ранее, на въезде в Киев утром в субботу, 4 июля, произошло столкновение двух грузовых авто. В результате аварии один из водителей погиб.

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