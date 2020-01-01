На польской границе задержали украинца с наркотиками в нижнем белье
Пограничники Галицкой таможни получили информацию от СБУ о подозрительном мужчине, направлявшемся в Польшу. В пешеходном пункте пропуска “Шегини” его остановили.
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Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Тщательно проверив задержанного, пограничники нашли у него запрещенные вещества. Так, мужчина пытался провезти через границу килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.
При этом, как сообщает ГПС, он спрятал наркотики в нижнем белье.
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Наркокурьером оказался 27-летний житель Львова. У него конфисковали психотроптные препараты. Судьбу нарушителя предстоит решить правоохранителям.
Напомним, ранее мы писали о том, что Венгрия закрыла три пункта пропуска.