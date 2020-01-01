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На польской границе задержали украинца с наркотиками в нижнем белье

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Изобретательного наркокурьера остановили в пункте пропуска “Шегини”.
Наркокурьером оказался 27-летний львовянин
Наркокурьером оказался 27-летний львовянин
facebook.com/DPSUkraine

Пограничники Галицкой таможни получили информацию от СБУ о подозрительном мужчине, направлявшемся в Польшу. В пешеходном пункте пропуска “Шегини” его остановили.

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Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

Тщательно проверив задержанного, пограничники нашли у него запрещенные вещества. Так, мужчина пытался провезти через границу килограмм амфетамина и 300 таблеток экстази.

При этом, как сообщает ГПС, он спрятал наркотики в нижнем белье.

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Наркокурьером оказался 27-летний житель Львова.  У него конфисковали психотроптные препараты. Судьбу нарушителя предстоит решить правоохранителям.

Напомним, ранее мы писали о том, что Венгрия закрыла три пункта пропуска.

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Теги: наркотики, Львовская область, граница, задержание, Польша, Госпогранслужба, пограничники
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