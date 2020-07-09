Пограничники показали забавное видео с нарушителем границы

Стационарные тепловизионные камеры зафиксировали попытку преодоления заградительного забора нарушителем границы.

Нарушитель границы попал на видео кадр из видео

В Харьковской области пограничники задержали нарушителя государственной границы. Забавное видео преодоления инженерных заграждений опубликовал пресс-центр Госпогранслужбы.

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Сообщается, что нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка (Харьковская область) в направлении российского поселка Нехотеевка. Возле линии инженерных заграждений он появился после полуночи.

Пограничники отдела Дергачи зафиксировали нарушителя с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы.

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Нарушителя задержали после преодоления им заградительного забора. За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол административного правонарушения.

Напомним, ранее на польской границе задержали украинца с наркотиками в нижнем белье. Изобретательного наркокурьера остановили в пункте пропуска “Шегини”.