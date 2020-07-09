Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пограничники показали забавное видео с нарушителем границы

Комментариев: 1
Стационарные тепловизионные камеры зафиксировали попытку преодоления заградительного забора нарушителем границы.
Нарушитель границы попал на видео
Нарушитель границы попал на видео
кадр из видео

В Харьковской области пограничники задержали нарушителя государственной границы. Забавное видео преодоления инженерных заграждений опубликовал пресс-центр Госпогранслужбы.

Читай также: Контрабандисты переправляли сигареты в Румынию на дельтаплане

Сообщается, что нарушитель направлялся со стороны украинского населенного пункта Гоптовка (Харьковская область) в направлении российского поселка Нехотеевка. Возле линии инженерных заграждений он появился после полуночи.

Пограничники отдела Дергачи зафиксировали нарушителя с помощью стационарных тепловизионных камер, которыми оборудован данный участок границы.

Читай также: Парень с Урала незаконно проник в Украину, спасаясь от призыва в РФ

Нарушителя задержали после преодоления им заградительного забора. За попытку незаконного пересечения государственной границы на него составили протокол административного правонарушения.

Напомним, ранее на польской границе задержали украинца с наркотиками в нижнем белье. Изобретательного наркокурьера остановили в пункте пропуска “Шегини”.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Харьковская область, граница, пограничники, ГПСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    09.07.2020, 22:39
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Пограничников надо вооружить охотничими берданками, а патроны должны быть заряжены крупной солью. Нарушители вряд ли захотят получить заряд соли в попу.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь