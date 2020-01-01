МИД ответило Грузии на счет высказываний Саакашвили

В министерстве сообщили, что высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства.

В МИД высказали свою позицию Korrespondent.net

В Министерстве иностранных дел сообщили, что публичные высказывания не уполномоченных законом Украины лиц не могут считаться позицией государства. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил пресс-центр ведомства.

"Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и подтверждает свою готовность развивать двусторонние отношения в духе дружбы и добрососедства.

В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определен перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания неуполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - говорится в сообщении.

Напомним, МИД Грузии вызвало посла Украины Игоря Долгова из-за заявления Михеила Саакашвили, в которых он называл действующую власть Грузии "нелегитимной".

Еще ранее в Грузии заявили , что не будут портить отношений с Киевом из-за Саакашвили.

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