“Уважайте себя”: Мендель ответила на слухи о беременности от Зеленского
В субботу, 11 июля, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала видеообращение, в котором впервые прокомментировала слухи о том, что она беременна от Владимира Зеленского.
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Видео появилось на странице Мендель в Instagram.
К слову, на видео Мендель позирует в сарафане с открытыми плечами.
Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помнит: вы - то, что вы употребляете. Особенно, когда идется про информацию, - сказала Мендель.
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Также пресс-секретарь президента призвала украинцев "уважать друг друга, а самое главное - уважать себя".
К слову, в статье канала 24, о которой упоминает Мендель, сообщается о том, что слухи о ее беременности от Зеленского - фейк.
Кожен Фейк має своє ім’я. На каналі 24 вийшла стаття з іменами топ-фейкотворців року. Читайте, думайте і пам’ятайте: Ви - те, що ви споживаєте. Особливо, коли йдеться про інформацію. Поважайте інших і головне - поважайте себе. https://www.google.com.ua/amp/s/24tv.ua/vagitna-mendel-ni-top-feyki-2020-roku-novini-odesi-sogodni_n1375695/amp
Напомним, пресс-секретарь Зеленского заработала почти миллион за год. За семь месяцев работы в Офисе президента Мендель заработала в полтора раза меньше, чем за пять месяцев до назначения.