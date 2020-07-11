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“Уважайте себя”: Мендель ответила на слухи о беременности от Зеленского

Комментариев: 7
Мендель опубликовала видеообращение.
Юлия Мендель
Юлия Мендель
скриншот из видео

В субботу, 11 июля, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала видеообращение, в котором впервые прокомментировала слухи о том, что она беременна от Владимира Зеленского. 

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Видео появилось на странице Мендель в Instagram.

К слову, на видео Мендель позирует в сарафане с открытыми плечами.

Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помнит: вы - то, что вы употребляете. Особенно, когда идется про информацию, - сказала Мендель.

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Также пресс-секретарь президента призвала украинцев "уважать друг друга, а самое главное - уважать себя".

К слову, в статье канала 24, о которой упоминает Мендель, сообщается о том, что слухи о ее беременности от Зеленского - фейк. 

Напомним, пресс-секретарь Зеленского заработала почти миллион за год. За семь месяцев работы в Офисе президента Мендель заработала в полтора раза меньше, чем за пять месяцев до назначения.

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Теги: Мендель, Зеленский, беременность, слухи
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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    11.07.2020, 17:03
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Но ведь кто-то Юленьку обрюхатил. Если не Ослик, значит - Ермак.
ЗовПрироды    11.07.2020, 16:51
Оценка:  -1
ЗовПрироды
Значит точно беременная. Иначе бы не оправдывалась.
Брюква_и_Клюква    11.07.2020, 17:04
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Так видно же по ней, что понесла. И далеко не вчера.
Vodavozz    11.07.2020, 16:39
Оценка:  -7
Vodavozz
Конечно же Мендель не может быть беременной от Зе.Ведь от него беременна Меркель.А сам он беременный от Педьки Потроха.Такая вот всеобщая пузатая Пэрэмога. :-)
colavova    11.07.2020, 16:50
Оценка:  +2
colavova
а ты, видать, байстрюк от пуйла?
colavova    11.07.2020, 16:50
Оценка:  +2
colavova
а ты, видать, байстрюк от пуйла?
БРОКЕР_666    11.07.2020, 16:59
Оценка:  +2
БРОКЕР_666
хyйло, а ты беременное от чепушилы или от кадырова?
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