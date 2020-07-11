“Уважайте себя”: Мендель ответила на слухи о беременности от Зеленского

Мендель опубликовала видеообращение.

В субботу, 11 июля, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала видеообращение, в котором впервые прокомментировала слухи о том, что она беременна от Владимира Зеленского.

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Видео появилось на странице Мендель в Instagram.

К слову, на видео Мендель позирует в сарафане с открытыми плечами.

Каждый фейк имеет свое имя. На канале 24 вышла статья с именами топ-фейкотворцев нашего года. Читайте, думайте и помнит: вы - то, что вы употребляете. Особенно, когда идется про информацию, - сказала Мендель.

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Также пресс-секретарь президента призвала украинцев "уважать друг друга, а самое главное - уважать себя".

К слову, в статье канала 24, о которой упоминает Мендель, сообщается о том, что слухи о ее беременности от Зеленского - фейк.

Напомним, пресс-секретарь Зеленского заработала почти миллион за год. За семь месяцев работы в Офисе президента Мендель заработала в полтора раза меньше, чем за пять месяцев до назначения.