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Сутки на Донбассе: 17 обстрелов, ранены три бойца ВСУ

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Ответным огнем ВСУ уничтожили троих сепаратистов и ранили одного, утверждают в штабе со ссылкой на разведку.
Пострадавших бойцов госпитализировали
Пострадавших бойцов госпитализировали
Командование медицинских сил ВСУ

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки и с начала нынешних суток 17 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Ранения получили трое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 12 июля.

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Указано, что враг применял артиллерию калибра 152 мм, минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелы были зафиксированы возле населенных пунктов Водяное, Марьинка, Авдеевка, Новотошковское, Майорск, Орехово.

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Ответным огнем ВСУ уничтожили троих сепаратистов и ранили одного. Кроме того, по уточненным данным, 10 июля потери противника дополнительно составили еще одного погибшего.

С начала текущих суток сепаратисты семь раз открывали огонь – возле Новотошковского, Крымского, Хутора Вольного, Авдеевки, Опытного и Марьинки. Бойцы ВСУ не пострадали.

Напомним, за сутки 10 июля сепаратисты совершили 17 обстрелов по позициям ВСУ. Тогда один военный погиб и еще трое были ранены. Позже стало известно имя погибшего офицера ВСУ.

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Теги: Донбасс, ООС, сепаратисты, ВСУ, обстрел, боевики
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Источник: korrespondent.net

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