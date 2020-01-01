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На Львовщине ВАЗ сбил велосипедиста и упал в реку: Водитель погиб

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Несмотря на полученные травмы, судьба велосипедиста оказалась менее трагичной.
На Львовщине ВАЗ сбил велосипедиста и упал в реку: Водитель погиб
© varta1.com.ua
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На Львовщине ВАЗ сбил велосипедиста и упал в реку: Водитель погиб
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В городе Червоноград Львовской области произошло ДТП с участием легковушки и велосипеда. Автомобиль сбил велосипедиста в ясный день на пустой дороге. Об этом пишет местный ресурс varta1.com.ua.

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Как сообщается, с политравмой и сотрясением мозга 48-летнего пострадавшего доставили в реанимацию. Однако судьба автомобилиста, виновника ДТП, оказалась еще трагичнее.

Сбив мужчину с велосипедом, “ВАЗ“ съехал с дороги, оказался на мосту и скатился оттуда в речку Солокию. У берега было неглубоко, пассажира авто удалось извлечь из машины. Глубокой раной его головы сейчас занимаются нейрохирурги. Водитель автомобиля — 69-летний житель Червонограда — погиб на месте.

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Полиция и спасатели сходятся во мнении, что водителю-пенсионеру стало плохо за рулем, и потому машина потеряла управление.

Напомним, грузовик задавил прокурора возле Николаева. Прокурор в результате ДТП получил тяжелые телесные повреждения, от которых скончался в реанимационном отделении.

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Теги: ДТП, смерть, Львовская область
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