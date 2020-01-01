ЕС продляет запрет на въезд украинцам: В МИД назвали причину

Завтра ЕС пересмотрит список стран, чьи граждане могут свободно въезжать в Шенгенскую зону.

Во вторник, 14 июля, Европейский союз планирует пересмотреть так называемый “зеленый“ список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. Однако Украина пока не имеет шансов оказаться в этом списке. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию “Сегодня“.

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“В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом“, - рассказал глава МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, пока Украина не отвечает базовому критерию – количеству больных на 100 тыс. населения. Сейчас в Украине этот показатель выше, чем в ЕС, а для попадания в “зеленый“ список, он должен быть равен или меньше в странах Евросоюза.

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Для справки. В ЕС средний показатель количества больных коронавирусом на 100 тысяч населения сейчас составляет 16,3, тогда как в Украине – 62,4.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19. За последние сутки в Украине 612 новых случаев коронавируса.