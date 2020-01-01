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ЕС продляет запрет на въезд украинцам: В МИД назвали причину

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Завтра ЕС пересмотрит список стран, чьи граждане могут свободно въезжать в Шенгенскую зону.
Дмитрий Кулеба объяснил причины продления запрета
Дмитрий Кулеба объяснил причины продления запрета
Дмитрий Кулеба Фейсбук

Во вторник, 14 июля, Европейский союз планирует пересмотреть так называемый “зеленый“ список стран, гражданам которых разрешен свободный въезд в страны ЕС. Однако Украина пока не имеет шансов оказаться в этом списке. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию “Сегодня“.

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“В ближайший пересмотр шансов нет. Потому что, как я уже упомянул, наши цифры сейчас, мягко говоря, гораздо хуже, чем это нужно. Но мы в МИД сделали все, чтобы помочь Минздраву наладить диалог с ЕС, войти во внутренние процедуры и механизмы взаимодействия с ЕС, чтобы украинская сторона имела возможность предоставлять максимально динамично полную информацию не только о цифрах, но и о тех мерах, которые мы применяем в Украине для борьбы с коронавирусом“, - рассказал глава МИД.

По словам Дмитрия Кулебы, пока Украина не отвечает базовому критерию – количеству больных на 100 тыс. населения. Сейчас в Украине этот показатель выше, чем в ЕС, а для попадания в “зеленый“ список, он должен быть равен или меньше в странах Евросоюза.

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Для справки. В ЕС средний показатель количества больных коронавирусом на 100 тысяч населения сейчас составляет 16,3, тогда как в Украине – 62,4.

Напомним, по состоянию на 9:00 13 июля в Украине подтверждено 54 133 случая COVID-19. За последние сутки в Украине 612 новых случаев коронавируса.

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Теги: Евросоюз, карантин, коронавирус, МИД, Кулеба
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