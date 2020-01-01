В Коблево у топ-копа украли телефон, на котором он снял нарушение карантина

Появились детали инцидента.

В воскресенье, 12 июля, заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максим Ахрамеев, находясь в курортном Коблево, обратил внимание на нарушение карантина в одном из развлекательных заведений.

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Об этом сказано в материале Преступности.НЕТ.

Отмечается, что Ахрамеев в воскресенье, 12 июня, после 23:00 решил объяснить посетителям одного из развлекательных заведений о том, что решение Кабмина запрещает работу заведения. После этого он заявил, что будет снимать все происходящее на телефон.

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Между тем, действиям полицейского препятствовал неизвестный мужчина. Он неожиданно подбежал к копу, выхватил телефон марки Huawei и скрылся в сторону пляжа.

На место преступления оперативно, спустя пару минут, прибыла следственно-оперативная группа, однако задержать преступника не удалось.

Напомним, в Херсонской области сотрудники ночных клубов и ресторанов перекрывали Антоновский мост в качестве протеста из-за карантина. После этого местные власти решили обратиться к правительству.