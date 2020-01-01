Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Коблево у топ-копа украли телефон, на котором он снял нарушение карантина

Комментариев: 0
Появились детали инцидента.
Телефон полицейского не нашли
Телефон полицейского не нашли
facebook.com/ahramv

В воскресенье, 12 июля, заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Николаевской области Максим Ахрамеев, находясь в курортном Коблево, обратил внимание на нарушение карантина в одном из развлекательных заведений. 

Читай также: В Черновцах ослабили карантин: детали

Об этом сказано в материале Преступности.НЕТ.

Отмечается, что Ахрамеев в воскресенье, 12 июня, после 23:00 решил объяснить посетителям одного из развлекательных заведений о том, что решение Кабмина запрещает работу заведения. После этого он заявил, что будет снимать все происходящее на телефон.

Читай также: В пяти областях за сутки не зафиксировали новых случаев COVID-19

Между тем, действиям полицейского препятствовал неизвестный мужчина. Он неожиданно подбежал к копу, выхватил телефон марки Huawei и скрылся в сторону пляжа.

На место преступления оперативно, спустя пару минут, прибыла следственно-оперативная группа, однако задержать преступника не удалось.

Напомним, в Херсонской области сотрудники ночных клубов и ресторанов перекрывали Антоновский мост в качестве протеста из-за карантина. После этого местные власти решили обратиться к правительству.

Поделись:
Теги: карантин, коронавирус, полицейский, кража
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь