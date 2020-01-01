Херсонская ОГА просит разрешить работу клубов и ресторанов ночью

Власти обратились за разрешением в Кабмин.

В Херсонской области сотрудники ночных клубов и ресторанов перекрывали Антоновский мост в качестве протеста из-за карантина. После этого местные власти решили обратиться к правительству.

Читай также: В Черновцах ослабили карантин: детали

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Херсонской ОГА Юрий Гусев.

Чиновник рассказал, что накануне провел телефонный разговор с министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко. В ходе общения стороны обсудили ситуацию, которая сложилась.

Переслал министру свое обращение в адрес премьер-министра Украины (копию прилагаю), которое мы направили в Кабинет министров Украины еще в пятницу. Александр Ткаченко пообещал этот вопрос поднять завтра с самого утра на правительственном совещании под председательством Дениса Шмыгаля, - написал Гусев.

Читай также: Коронавирус в Киеве: Кличко объяснил странную статистику

Напомним, в пяти областях за сутки не зафиксировали новых случаев COVID-19. Некоторые области за сутки не зафиксировали новых заражений вирусом.