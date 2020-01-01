“Слуга” Шпак устроила скандал в салоне красоты: появилось видео

Появились первые детали громкого скандала.

В пятницу, 10 июля, в одном из салонов красоты Черкасс произошел инцидент между народной депутатом от фракции "Слуга народа" Любовью Шпак и сотрудниками учреждения.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил лидер "Национального Корпуса" Дмитрий Кухарчук.

Активист рассказал, что 10 июля Шпак якобы записалась на прием в учреждение и в ходе проведения процедуры осталась недовольна объемом предоставленной ей услуги. После этого нардеп устроила скандал и покинула салон красоты.

Между тем, на этом конфликт не был исчерпан. Через несколько часов Шпак вернулась для продолжения разговора, в ходе которого заявила о нападении на нее.

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Сотрудники салона красоты вызвали полицию охраны. Но ее сотрудники прибыли уже после того, как Шпак покинула заведение.

Отмечается, что, после скандала, в салон наведались сотрудники патрульной полиции, а также Госпотребслужбы с проверкой работы заведения. В результате этого визита на владелицу помещения был составлен протокол об административном правонарушении.

Сама Любовь Шпак инцидент пока никак не прокомментировала.

Вы не знаете с кем связались, - сказала Шпак в финале перепалки, по словам Кухарчука.

Напомним, Зеленский просит отменить ограничения на зарплаты чиновникам. Зарплаты чиновникам ограничили в апреле в связи с пандемией. На период карантина им разрешили платить не более 47 тысяч гривен, но решениерешили отменить уже через три месяца.