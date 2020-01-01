Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

С зарплат украинских чиновников не снимут ограничения

Комментариев: 0
С повестки дня заседания ВР отозвали два законопроекта, которые предусматривают отмену ограничений на зарплаты чиновникам.
Депутаты не будут рассматривать скандальные законопроекты.
Депутаты не будут рассматривать скандальные законопроекты.
rada.gov.ua

Сегодня, 13 июля, с повестки дня внеочередного заседания Верховной Рады отозвали два законопроекта, которые предусматривают отмену ограничений на зарплаты чиновникам. Это решение Президента Украины объявил его представитель в парламенте Руслан Стефанчук, сообщают СМИ.

Читай также: НАПК начинает мониторить образ жизни чиновников: Подробности

Зарплаты украинским чиновникам ограничили в апреле нынешнего года в связи с пандемией коронавируса. На период карантина им разрешили платить не более 47 тысяч гривен. Ограничение касается абсолютно всех госслужащих, в том числе судей, работников министерств, а также народных депутатов.

Однако, некоторые чиновники научились обходить карантинные ограничения. Так, например, руководство Центральной избирательной комиссии за апрель заработало по 300-325 тыс. гривен. Такие цифры получились за счет материальной помощи. 

Читай также: Чиновники Министерства культуры украли 17 млн из бюджета – СБУ

В свою очередь, Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, его первый заместитель Руслан Стефанчук и заместитель председателя Елена Кондратюк в мае заработали по 89 270 грн. Максимум был превышен за счет доплат, на которые почему-то “забыли“ наложить соответствующие ограничения.

Поделись:
Теги: чиновники, зарплата
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь