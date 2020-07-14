Убийство медика на Донбассе имеет признаки военного преступления – МИД

Погибший был занят эвакуацией раненного и имел на себе отличительные признаки. Перед этим также был введен режим тишины.

Убийство украинского медика на Донбассе имеет явные признаки военного преступления, поэтому Украина данный случай так не оставит. Об этом во время брифинга во вторник, 14 июля, заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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“Уже сегодня мы, Министерство иностранных дел, проинформируем наших партнеров о том, что произошло, о том, как грубо в очередной раз нарушаются нормы международно-гуманитарного права оккупационными силами. В частности, сегодня я буду проводить встречу с представителем ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе госпожой Хайди Грау, и этот вопрос мы также детально обсудим. Убийство украинского медика на фронте не останется без внимания наших международных партнеров, и мы сделаем все для того, чтобы враг заплатил за это преступление дорогую цену“, - сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления.

Прежде всего, я хочу выразить соболезнования близким, родственникам погибшего. Во-вторых, хочу очень четко заявить, что с юридической точки зрения в этом убийстве есть признаки военного преступления, а с моральной точки зрения речь идет ни о чем другом, как об акте варварства, - отметил Кулеба.

Напомним, российские террористы застрелили военного медика и ранили двух бойцов, которые пытались вынести тело погибшего бойца под Зайцево. Как рассказали в Штабе ООС, перед этим с боевиками была достигнута договоренность о прекращении огня, а медик имел на себе отличительные знаки, указывающие на его статус.