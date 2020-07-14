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В Украине легализовали игорный бизнес: Рада приняла закон

Комментариев: 6
Казино и залы игровых автоматов будут открываться при гостиницах. Играть смогут лица, которым есть 21 год.
В Украину вернутся легальные казино
В Украину вернутся легальные казино
wikipedia.org

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“. Перед голосованием парламент рассмотрел 3445 поправок к проекту закона. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, документ поддержали 248 народных депутатов.

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Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три-пять звезд, а в пятизвездочных - казино.

Кроме того, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. В государственном бюджете появится специальный фонд поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут поступать платежи за лицензии.

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Минимальный возраст, с которого в Украине можно будет играть в азартные игры в таких заведениях, установлен на уровне 21 года.

Напомним, ранее в Раде подсчитали, сколько денег принесет легальный игорный бизнес. По предварительным оценкам, азартные игры в рамках закона за год пополнят госказну на 4,5 млрд грн.

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Теги: Верховная Рада, закон, игорный бизнес, казино, игровые автоматы, гостиница
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Комментариев (6)
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Брюква_и_Клюква    14.07.2020, 13:14
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Теперь любая вонючая конура может занести бабла и стать отелем***
Kolya1976    14.07.2020, 13:09
Оценка:  +1
Kolya1976
Тепер повсюди будуть стояти казино, на горищі якогих буде стояти ліжко. І по документам це ліжко буде значитись як "пятизірковий номер" в готелі "А ля Чердак".
ВосставшийИзБана    14.07.2020, 13:30
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А чтобы кровати не пустовали, будет и соответствующий персонал.
ВосставшийИзБана    14.07.2020, 12:46
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Что на очереди? Проституция? Наркотики?

Бухим за руль садиться можно. Азартные игры - легальны. Спасибо зелебобикам. Вы сделали это вместе.
thebestdraw    14.07.2020, 12:33
Оценка:  +2
thebestdraw
теперь нарикам придется платить за съем номера, чтобы поиграть
Teetotaler    14.07.2020, 12:31
Оценка:  0
Teetotaler
Кто бы сомневался... )))
Кто хозяин? Кто крышует?
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