В Украине легализовали игорный бизнес: Рада приняла закон

Казино и залы игровых автоматов будут открываться при гостиницах. Играть смогут лица, которым есть 21 год.

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2285-д “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр“. Перед голосованием парламент рассмотрел 3445 поправок к проекту закона. Как указано в карточке законопроекта на сайте парламента, документ поддержали 248 народных депутатов.

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Документ вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Также законопроект позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три-пять звезд, а в пятизвездочных - казино.

Кроме того, согласно документу, резидентам государства-агрессора будет запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины. В государственном бюджете появится специальный фонд поддержки медицины, спорта и культуры, куда будут поступать платежи за лицензии.

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Минимальный возраст, с которого в Украине можно будет играть в азартные игры в таких заведениях, установлен на уровне 21 года.

Напомним, ранее в Раде подсчитали, сколько денег принесет легальный игорный бизнес. По предварительным оценкам, азартные игры в рамках закона за год пополнят госказну на 4,5 млрд грн.