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На Днепропетровщине подросток погиб, попав под комбайн

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Парень помогал бригаде в уборке картофеля и угодил под уборочный агрегат.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
wikimedia.org

В понедельник, 13 июля, в Магдалиновском районе Днепропетровской области во время сбора урожая картофеля погиб 17-летний парень. Об этом пишет УНН со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

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Как сообщается, парень с бригадой работал в поле и попал под агрегат работающего комбайна. От полученных травм он скончался на месте.

Как подросток попал под картофелеуборочный комбайн, присоединенный к трактору, выясняют правоохранители. На данный момент устанавливаются все обстоятельства несчастного случая.

Известно, что бригада, в которой работал погибший, приехала из Ровенской области.

Напомним, ранее сообщалось, что на Херсонщине жара убила комбайнера и молодую женщину в поле. Когда нашли женщину, она была еще жива, но уже находилась в агонии.

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Теги: смерть, комбайн, подростки, Днепропетровская область
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