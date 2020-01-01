Подельники совершили разбойное нападение на дом пенсионеров.

В Одессе полицейского и бывшего копа будут судить за разбой

В Одессе полицейского и бывшего копа будут судить за разбой

ГБР передало в суд обвинительное заключение в отношении сотрудника полиции особого назначения Одесской области и бывшего сотрудника полиции, которых подозревают в разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Читай также: На Киевщине поймали грабителей, обчистивших дом предпринимателя

В ходе следствия установлено, что ночью 24 января 2020 года правоохранитель при пособничестве бывшего сотрудника полиции, который является фигурантом другого уголовного дела о разбое, проникли в жилище пенсионеров одного из сел Одесской области с целью завладения денежными средствами.

Следователи ГБР задержали полицейского и его сообщника. Во время обыска у злоумышленника изъят гладкоствольный самозарядный пистолет “Stalker 2914-UK“, калибра 9 миллиметров, который обвиняемый использовал без соответствующего разрешения.

Читай также: Под Полтавой грабители взорвали почтовую Газель вместе с охраной

Полицейского обвиняют в совершении нападения (разбоя) с целью завладения чужим имуществом, соединенного с угрозой применения насилия, а также в ношении, хранении и приобретении огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 187 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины). Его подельник – бывший полицейский – обвиняется в пособничестве в совершении нападения (разбоя) с целью завладения чужим имуществом (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, одессит ограбил АЗС и в ту же ночь прокутил все деньги в ресторане. За одну весело проведенную ночь мужчине придется не очень весело провести от 7 до 12 лет в тюрьме.