На Одесщине вспышка COVID-19 в психбольнице

За последние дни в психиатрической больнице в селе Александровка коронавирусом заразились семь пациентов и один медик.

В Одесской областной психиатрической больнице №2, которая располагается в селе Александровка, зафиксирована вспышка COVID-19. Об этом информирует Лиманская районная госадминистрация.

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За последние дни в психиатрической больнице в селе Александровка коронавирусом заразились семь пациентов. Вирус обнаружен также у одного медицинского работника.

Все отделения этой больницы переведены на обсервацию, которая продлится 14 дней. Директор медицинского учреждения должен составить план по борьбе с распространением коронавируса. Кроме того, перед ним поставлена задача обеспечить надлежащее лечение всех пациентов с COVID-19.

Вокруг психиатрической больницы теперь есть специальная охрана, установлены предупреждающие знаки. Двери и ворота закрыты на внутренние и внешние замки.

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Временно запрещена деятельность всех магазинов, кафе и баров, которые находятся по соседству с больницей, где зарегистрирована вспышка коронавируса. Остановка общественного транспорта временно перенесена.

Ранее из-за вспышки коронавируса в Бережанах Тернопольской области приостановил работу завод Керамик. В городе ограничили работу развлекательных заведений и общепита.