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Рада назначила местные выборы на 25 октября

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326 народных депутатов поддержали законопроект о проведении местных выборов 25 октября. В Донецкой и Луганской областях выборов в областные советы не будет.
Местные выборы пройдут 25 октября.
Местные выборы пройдут 25 октября.
rada.gov.ua

Сегодня, 15 июля, депутаты Верховной Рады утвердили законопроект № 3809 “Про назначение очередных местных выборов в 2020 году (25 октября)“, информирует пресс-служба парламента. Законопроект поддержали 326 народных депутатов при минимально необходимых 226. 

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Исходя из ситуации, принято решение не проводить выборы в областные советы в Донецкой и Луганской областях. Такое же решение принято и по АР Крым.

Нужно отметить, что народные депутаты очень оперативно проголосовали за законопроект № 3809. В парламенте его зарегистрировали 7 июля, а 13 июля профильный комитет уже рекомендовал его принять. 

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Ранее рассмотрение депутатами ВР законопроекта № 3809 отложили до урегулирования возможного противоречия с административной реформы. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Буквально через два дня после этого украинский парламент все-таки одобрил проведение местных выборов в последнее воскресенье октября.

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Теги: Верховная Рада, местные выборы, Украина
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