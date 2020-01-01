Рада назначила местные выборы на 25 октября

326 народных депутатов поддержали законопроект о проведении местных выборов 25 октября. В Донецкой и Луганской областях выборов в областные советы не будет.

Сегодня, 15 июля, депутаты Верховной Рады утвердили законопроект № 3809 “Про назначение очередных местных выборов в 2020 году (25 октября)“, информирует пресс-служба парламента. Законопроект поддержали 326 народных депутатов при минимально необходимых 226.

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Исходя из ситуации, принято решение не проводить выборы в областные советы в Донецкой и Луганской областях. Такое же решение принято и по АР Крым.

Нужно отметить, что народные депутаты очень оперативно проголосовали за законопроект № 3809. В парламенте его зарегистрировали 7 июля, а 13 июля профильный комитет уже рекомендовал его принять.

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Ранее рассмотрение депутатами ВР законопроекта № 3809 отложили до урегулирования возможного противоречия с административной реформы. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Буквально через два дня после этого украинский парламент все-таки одобрил проведение местных выборов в последнее воскресенье октября.