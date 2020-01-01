В Украине накрыли подпольный цех по производству оружия
В Украине группа злоумышленников нелегально изготавливала огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатку. После этого правонарушители продавали произведенный товар.
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Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Банду организовали выходцы из Донецкого, Днепропетровского, Черкасского регионов и столицы. Они наладили сбыт через спецсайт посредством милитари-аукциона. Товар продавали в пределах страны.
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Попались злоумышленники, когда оперативники в целях расследования пытались купить у них 47 килограммов пороха.
По месту жительства фигурантов проводят обыски. Изъяты вещдоки, в частности, взрывчатые вещества, оружие и станки для их производства.
Решается вопрос о вручении подозрения и избрании меры пресечения.
Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве ликвидировали канал переправки нелегалов через границу.