Гостиницу "Днепр" в центре Киева продали за 1,1 млрд грн – Зеленский

Президент похвастался успешным окончанием торгов по продаже государственных акций гостиницы.

Государственное управление делами (ГУД) продало с аукциона гостиницу “Днепр“, расположенную в центре Киева. Сумма продажи составила 1,1 миллиарда гривен. Об этом сообщает персональная Фейсбук-страница президента Украины Владимира Зеленского.

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“Большая приватизация стартовала! Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО “Гостиница “Днепр“. Цена превысила все ожидания, достигнув 1 миллиарда 111 миллионов гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены“, - говорится в сообщении.

Как отметил президент Зеленский, в октябре прошлого года он подписал указ, которым определил первые пять объектов ГУД для продажи. Гостиница в центре столицы стала первым объектом, который нашел нового частного владельца.

Победителю торгов – новому владельцу гостиницы “Днепр“ – хочу, чтобы это прекрасное здание в центре Киева оправдало его инвестиции, принесло прибыль и стало настоящим украшением нашей столицы и желанной локацией для ее гостей. Убежден, государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае – руководит отелями, - отметил Зеленский.

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Президент также сообщил, что вырученные от продажи средства будут направлены в государственный бюджет. Также он выразил надежду, что вскоре стартует приватизация крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе и уменьшит убытки госбюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский уволил послов Украины в Румынии, Италии, Сан-Марино и на Мальте. Также Украина осталась без постоянного представителя в Продовольственной организации ООН.