Зеленский уволил послов Украины в Румынии, Италии, Сан-Марино и на Мальте

Также Украина осталась без постоянного представителя в Продовольственной организации ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Банькова с должности посла Украины в Румынии. Об этом говорится в обнародованном в среду указе украинского президента.

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“Уволить Банькова Александра Сергеевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Румынии“, - говорится в тексте указа.

Кроме того президент уволил Евгения Перелыгина – посла Украины в Италии. По совместительству он занимал еще и должности посла Украины на Мальте и в Республике Сан-Марино, а также Постоянного представителя Украины при Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Организации Объединенных Наций. С этих должностей он также уволен.

О причинах увольнения обоих послов ничего не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский обсудил с МВФ назначение главы НБУ. В разговоре с распорядителем Фонда Кристалиной Георгиевой президент назвал критерии выбора кандидатуры и отметил, что решение принимает исключительно в интересах народа Украины.