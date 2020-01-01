Рада назначила Олега Уруского министром стратегической промышленности

Также он по совместительству станет еще и вице-премьер-министром, отвечающим за данное направление в Кабмине.

Верховная Рада назначила Олега Уруского вице-премьер-министром – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности. За данное решение проголосовали 250 народных депутатов.

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Выступая перед голосованием за свое назначение, Уруский пообещал навести порядок в сфере управления промышленной отраслью.

“Основная задача – налаживание системы, чтобы избавиться от того хаоса, в котором находится наша промышленность. Мы планируем сотрудничать с профильными ассоциациями, у нас есть общие наработки. Только вместе мы сможем выйти из того кризиса, в котором оказалась наша промышленность“, - сказал Уруский.

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После того, как нардепы поддержали его кандидатуру, новоназначенный министр принес присягу с трибуны парламента.

Для справки. Олег Уруский – доктор технических наук, профессор, автор и соавтор более 50 научных работ, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (1996 г.), Академик Международной академии аэронавтики. Занимал руководящие должности на предприятиях и объединениях оборонной промышленности, авиатранспортной и машиностроительной отраслей. Руководил подразделениями аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, Секретариата Кабинета министров.

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В своей декларации Олег Уруский указал 7,2 тыс грн доходов за весь 2019 год. Весь доход составляли гонорары и другие выплаты от ООО “Акст“. А вот его жена за прошлый год задекларировала 151 тыс 979 грн доходов. Уруский также указал в декларации 50 000 долларов наличных средств.

Он также владеет 48% ООО “Авиационно-космические системы и технологии“, 25% ООО “Эковей технолоджи“, 33% ООО “Юнайтед Гудс Энд Фудз ЛТД“, 25% ООО “Юнайтед Гудс Энд Фудс“, 3% ООО “НДТЦ РОТОР “и 33% компании Proxima Technical Consulting FZ LLC (ОАЭ).

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Кроме этого, Уруский владеет земельным участком (22 266 кв. м.) в Киевской области и совместно с женой 50% квартиры (93,3 кв. м.) в Киеве. Его жена владеет тремя земельными участками (1 500, 2 479 и 2 266 кв. м.) и недостроенным домом (505 кв. м.) в Киевской области.

Также он владеет автомобилем Audi A7 2016 выпуска, а жена - Peugeot 2008 2014 выпуска.

Напомним, ранее сегодня Верховная Рада назначила главой НБУ Кирилла Шевченко. Его кандидатуру поддержали 332 народных депутата.