Стало известно, кто возглавил украинское Гослесагентство

Нового главу ведомства утвердил Кабмин.

В среду, 15 июля, правительство подписало назначение нового руководителя Гослесагентства. Его кандидатуру утвердили в числе ряда кадровых решений.

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Об этом сообщил в Телеграме нардеп Алексей Гончаренко.

Он уточнил, что ведомство возглавил Василий Кузевич. Известно, что ранее он на Тернопольщине руководил кафедрой лесного и садово-паркового хозяйства Бережанского агротехинститута.

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Также есть информация, что Кузевич является кандидатом сельхозхнаук и доцентом.

К слову, наряду с назначением главы лесагентства представили его заместителя. Им стал Юрий Болоховец.

Напомним, ранее мы писали, что до конца недели в Украине должны утвердить нового вице-премьера.



