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СБУ инсценировала убийство заммэра Черкасс

Комментариев: 2
Исчезновение чиновника было частью операции СБУ, в ходе которой было предотвращено убийство и задержан заказчик.
Юрий Ботнарь жив и не исчезал
Юрий Ботнарь жив и не исчезал
facebook.com/pg/yuriibotnar

Правоохранители предотвратили попытку заказного убийства заместителя городского главы Черкасс Юрия Ботнаря и задержали вероятного заказчика. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что в связи с данным делом задержали депутата черкасского городского совета, который по данным следствия, заказал убийство Ботнаря из-за личного конфликта на фоне распределения сфер влияния.

"Депутат нашел посредника, которому поручил подобрать исполнителя убийства и заплатил ему задаток. В ходе совместной многоходовой спецоперации правоохранители имитировали убийство заместителя городского головы и после передачи денег, в качестве оплаты за преступление, задержали его организатора в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - сообщили в ГБР.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному депутату о подозрении в подготовке и организации умышленного убийства и его заказ (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Также ему готовят избрание меры пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанному грозит тюремный срок от 10 до 15 лет.

 

 

Ранее сообщалось, что в Черкассах исчез заместитель мэра. Отмечалось, что чиновник более суток не выходит на связь.

В СБУ рассказали о случаях имитации убийства

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Теги: СБУ, убийство, Черкассы, задержание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Красногвардеец1    16.07.2020, 20:41
Оценка:  +1
Красногвардеец1
Так это что получается и Тымчук жив и Ведьма и прочие"герои"и Неместная Скотня???
СтальнаяКрыса    16.07.2020, 20:34
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Да, не угадал, думал что его похитили с целью выкупа, как в Киеве бизнесмена Ткаченко.
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