Войска РФ внезапно активизировались на границе с Украиной: детали

Рф начала проверку войск на границе с Украиной.

Российская Федерация начала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. К слову, Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный - аннексированный Крым.

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Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, к проверке войск привлечены 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

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Официально РФ называет целью учений “оценивание способности войск обеспечить безопасность на юго-западе России", а также подготовку к учению "Кавказ-2020".

Министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины расследуют факт использования боевиками на Донбассе неконтактного взрывного устройства НВУ-П “Охота“ российского производства, которое запрещено Оттавской конвенцией 1997 года.