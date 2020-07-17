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Войска РФ внезапно активизировались на границе с Украиной: детали

Комментариев: 3
Рф начала проверку войск на границе с Украиной.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
structure.mil.ru

Российская Федерация начала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. К слову, Западный округ охватывает северо-восточную границу Украины, Южный - аннексированный Крым.

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Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, к проверке войск привлечены 150 тысяч человек, 27 тысяч единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

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Официально РФ называет целью учений “оценивание способности войск обеспечить безопасность на юго-западе России", а также подготовку к учению "Кавказ-2020".

Министра обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в ходе внезапной проверки предусмотрено проведение 56 тактических учений.

Напомним, следователи Службы безопасности Украины расследуют факт использования боевиками на Донбассе неконтактного взрывного устройства НВУ-П “Охота“ российского производства, которое запрещено Оттавской конвенцией 1997 года.

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Теги: РФ, войска, граница, Украина
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Комментариев (3)
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Вася_с_Иваново    17.07.2020, 12:13
Оценка:  -1
Вася_с_Иваново
Что, потомки древних великих Укров страшно? Отот ж.
maruk55    17.07.2020, 12:02
Оценка:  +3
maruk55
нахер тот хлам и пьяных ушлепков проверять не пойму
fkrfyfan    17.07.2020, 11:51
Оценка:  -3
fkrfyfan
Ну и что? На своей территории (в отличии от пиндосов) проводят проверку!
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