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За полгода СБУ ликвидировала 51 банду

Комментариев: 2
За первые шесть месяцев 2020 года сотрудники СБУ предотвратили шесть заказных убийств.
СБУ ликвидировала 51 банду
СБУ ликвидировала 51 банду
ssu.gov.ua

В I полугодии 2020 года сотрудники СБУ выявили и ликвидировали 51 организованное преступное сообщество. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Ликвидированные банды “специализировались“ на преступлениях насильственного, коррупционного и экономического характера. Они также занимались наркоторговлей и контрабандой.

В Киевской области прекращена деятельность банды, которая похищала людей и заставляла их подписывать договора займа на огромные суммы. В банде было шесть человек. Кроме того, в Киевской области разоблачили вооруженную банду, состоявшую из действующих и бывших правоохранителей. Они похитили двух бизнесменов и отняли у них в общей сумме 238 тысяч долларов.

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В Днепропетровской области пресечена деятельность преступной организации “оборотней в погонах“, которую возглавлял начальник Павлоградского отдела полиции. 

Кроме того, за первые шесть месяцев 2020 года сотрудники СБУ предотвратили шесть заказных убийств. В одном из дел им помогали правоохранители Грузии.

Ранее СБУ провела обыски в мэрии Днепра. Городских чиновников подозревают в краже земли на 1,5 млрд. гривен.

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Теги: СБУ, банды
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Комментариев (2)
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hcr    17.07.2020, 13:15
Оценка:  0
hcr
51 банда - это ерунда, порошенко вообще 144 реформы провёл.
fkrfyfan    17.07.2020, 13:09
Оценка:  +1
fkrfyfan
А мвд чем занимается? Готовится к открытию казино и игровых залов?
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