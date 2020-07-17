За полгода СБУ ликвидировала 51 банду

За первые шесть месяцев 2020 года сотрудники СБУ предотвратили шесть заказных убийств.

В I полугодии 2020 года сотрудники СБУ выявили и ликвидировали 51 организованное преступное сообщество. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Ликвидированные банды “специализировались“ на преступлениях насильственного, коррупционного и экономического характера. Они также занимались наркоторговлей и контрабандой.

В Киевской области прекращена деятельность банды, которая похищала людей и заставляла их подписывать договора займа на огромные суммы. В банде было шесть человек. Кроме того, в Киевской области разоблачили вооруженную банду, состоявшую из действующих и бывших правоохранителей. Они похитили двух бизнесменов и отняли у них в общей сумме 238 тысяч долларов.

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В Днепропетровской области пресечена деятельность преступной организации “оборотней в погонах“, которую возглавлял начальник Павлоградского отдела полиции.

Кроме того, за первые шесть месяцев 2020 года сотрудники СБУ предотвратили шесть заказных убийств. В одном из дел им помогали правоохранители Грузии.

Ранее СБУ провела обыски в мэрии Днепра. Городских чиновников подозревают в краже земли на 1,5 млрд. гривен.