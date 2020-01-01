Новый тип DDоS-атак способен отключить от Интернета всю страну - СНБО

В СНБО рассказали о новой опасности в сфере электронно-коммуникационных технологий.

Работники Центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) зафиксировали первые попытки нового типа DDоS-атак на самом раннем их этапе. Об этом информирует пресс-служба СНБО со ссылкой на заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка.

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“Уже тогда мы поняли серьезность угрозы - всего за несколько дней хакеры успешно атаковали десятки провайдеров по всему миру, включая Украину. Анализ собранных нами данных показал, что большинство инцидентов на первых этапах были лишь подготовкой к большой скоординированной атаке, направленной на блокирование доступа к сегментам интернета на глобальном уровне. Поэтому мы сразу предупредили украинских провайдеров, соответствующих субъектов кибербезопасности и зарубежных партнеров об угрозе и дали рекомендации по реагированию на подобные атаки“, - сообщил Демедюк.

Впоследствии этот прогноз подтвердился – в июне 2020 года одна из DDOS атак нового типа стала крупнейшей в истории, достигнув значения почти 780 Гбит/с. Именно она стала причиной краткосрочного (около 30 минут) отключения 15% всего мирового интернета и ряда магистральных провайдеров.

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Источником атак этого типа является сеть скомпрометированных устройств “умного дома“ (IoT). При этом в большинстве случаев доступ к этим устройствам осуществлялся путем взлома стандартных паролей. Злоумышленники получали доступ к удаленному управлению, после чего атаковали.

Особенностью этих атак является направленность непосредственно на инфраструктуру провайдеров. Следовательно, в случае ее успешной реализации функционирование всего национального сегмента сети Интернет под угрозой, - отметил замсекретаря СНБО.

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Он также отметил, что в одной только Украине сейчас обнаружено почти 10 тыс. устройств, которые могут использоваться для осуществления такой DDoS-атаки.

По словам Демедюка, такого количества вполне достаточно, чтобы отключить от сети на время атаки почти всю страну. При этом ситуация осложняется отсутствием средств оперативного противодействия без потери части важных сервисов, включая передачу видеоконтента, интернет-телефонии и других.

Напомним, ранее министр обороны оценил вероятность вторжения РФ на Херсонщину. По его словам, сейчас нет признаков подготовки РФ к такому вторжению.