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В Запорожье раскрыли убийство в доме престарелых: Детали

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Преступником оказался один из подопечных гериатрического центра.
Пенсионера убил его товарищ по гериатрическому центру. Фото иллюстративное
Пенсионера убил его товарищ по гериатрическому центру. Фото иллюстративное
depositphotos.com

В Комунарском районе Запорожья нашли мертвым пенсонера. Труп мужчины 1946 года рождения обнаружили в доме престарелых на ул. Европейской.

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Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе расследования выяснилось, что мужчину убил его товарищ 1945 г.р., который также проживал в этом учреждении.

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Между пенсионерами возникла ссора. В итоге старший оппонет выхватил нож и несколько раз ударил им младшего. Тот был ранен в грудь и сразу скончался.

Фигуранту уже вручили подозрение в правонарушении. Ему грозит за убийство от 7 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, ранее мы писали, что появились подробности жуткого ДТП, унесшего шесть жизней на Одесчине.

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Теги: уголовное дело, пенсионер, убийство, Запорожье, ГУНП, полиция, дом престарелых
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