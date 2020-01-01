В Запорожье раскрыли убийство в доме престарелых: Детали
В Комунарском районе Запорожья нашли мертвым пенсонера. Труп мужчины 1946 года рождения обнаружили в доме престарелых на ул. Европейской.
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Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.
На место выехала следственно-оперативная группа. В ходе расследования выяснилось, что мужчину убил его товарищ 1945 г.р., который также проживал в этом учреждении.
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Между пенсионерами возникла ссора. В итоге старший оппонет выхватил нож и несколько раз ударил им младшего. Тот был ранен в грудь и сразу скончался.
Фигуранту уже вручили подозрение в правонарушении. Ему грозит за убийство от 7 до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.
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