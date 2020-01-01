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В аварии с участием автобуса в Запорожье пострадало шесть человек

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Муниципальное транспортное средство врезалось в электроопору.
Инцидент произошел на бульваре Шевченко
Инцидент произошел на бульваре Шевченко
zp.npu.gov.ua

ДТП произошло на бульваре Шевченко в Запорожье. Там муниципальный  “МАЗ” с пассажирами вылетел на обочину и въехал в электроопору.

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Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

В результате аварии пострадало шестеро. Так, мужчину 1987 года рождения, а также женщин 1971, 75-го, 76-го и 87-го г.р. осмотрели врачи и после оказания помощи отпустили домой.

Еще одна пострадавшая, девушка 2003 года рождения, находится в больнице. Ее состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

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Открыто уголовное производство. Полицейские подозревают в нарушении правил дорожного движения 63-летнего водителя.

Начато расследование. Очевидцев просят отозваться.

Одна из пострадавших девушек в больнице
Одна из пострадавших девушек в больнице
zp.npu.gov.ua

Нопомним, ранее мы писали, что на Одесчине пьяный водитель надышал в “алкотрубку“ на рекорд.

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Теги: аварии, ДТП, Бульвар, автобус, запорожье, полиция, пострадавшие, больница, ГУНП
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