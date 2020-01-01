Итоги 18 июля: Войска РФ и Генсек ООН
Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Новый глобальный договор, при помощи которого будет создано более справедливое мироустройство. По его словам, новый договор повысит уровень жизни молодежи, уравняет права женщин с мужчинами, защитит больных и уязвимых.
- Украина названа одной из самых опасных стран Европы
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Украина заняла первое место в рейтинге европейских стран по уровню преступности. В общемировом рейтинге Украина на 47 позиции, уступив Марокко и Ирану. После Украины с меньшим уровнем преступности определены Гана и Ирак.
- В Киеве повысилась заболеваемость COVID-19
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За минувшие сутки в столице обнаружено 108 случаев коронавируса. Два человека умерли. Среди больных – 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 50 мужчин от 18 до 85 лет, дети от 8 месяцев до 9 лет.
- В Одессе подымают танкер Delfi
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В субботу, 18 июля, была начата операция по подъему затонувшего в 2019 году танкера. Судно пытаются выровнять при помощи канатов и буксиров, чтобы поставить на киль. По предположительным данным, на транспортировку танкера уйдет около двух недель.
- Массовое ДТП в Одесской области, в котором погибли шесть человек
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На трассе Одесса-Рени столкнулись Mitsubishi Outlander и ВАЗ, в результате чего погибли шесть человек. Известно, что в ВАЗ ехали четверо 23-летних парней, которые были одноклассниками. В Mitsubishi находилась семья. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте. Еще трое - в больнице.
- “Черные ящики“ МАУ уже в Париже
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Иранские власти сообщили о том, что доставили в Париж самописцы сбитого самолета МАУ. Это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия.
- Украинских моряков похитили пираты
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У берегов Нигерии пираты захватили танкер CuracaoTrader с шестью украинцами. Всего на судне было 15 членов экипажа.
- РФ привела войска в боевую готовность
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Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о внезапной проверке войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.