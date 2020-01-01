Итоги 18 июля: Войска РФ и Генсек ООН

В Украине зафиксирован рекордный уровень преступности, а Россия привела в боевую готовность свои войска.

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил Новый глобальный договор, при помощи которого будет создано более справедливое мироустройство. По его словам, новый договор повысит уровень жизни молодежи, уравняет права женщин с мужчинами, защитит больных и уязвимых.

Украина названа одной из самых опасных стран Европы

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Украина заняла первое место в рейтинге европейских стран по уровню преступности. В общемировом рейтинге Украина на 47 позиции, уступив Марокко и Ирану. После Украины с меньшим уровнем преступности определены Гана и Ирак.

В Киеве повысилась заболеваемость COVID-19

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За минувшие сутки в столице обнаружено 108 случаев коронавируса. Два человека умерли. Среди больных – 53 женщины в возрасте от 19 до 85 лет, 50 мужчин от 18 до 85 лет, дети от 8 месяцев до 9 лет.

В Одессе подымают танкер Delfi

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В субботу, 18 июля, была начата операция по подъему затонувшего в 2019 году танкера. Судно пытаются выровнять при помощи канатов и буксиров, чтобы поставить на киль. По предположительным данным, на транспортировку танкера уйдет около двух недель.

Массовое ДТП в Одесской области, в котором погибли шесть человек

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На трассе Одесса-Рени столкнулись Mitsubishi Outlander и ВАЗ, в результате чего погибли шесть человек. Известно, что в ВАЗ ехали четверо 23-летних парней, которые были одноклассниками. В Mitsubishi находилась семья. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте. Еще трое - в больнице.

“Черные ящики“ МАУ уже в Париже

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Иранские власти сообщили о том, что доставили в Париж самописцы сбитого самолета МАУ. Это было сделано накануне представителями Организации гражданской авиации Ирана, подключенного к расследованию происшествия.

Украинских моряков похитили пираты

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У берегов Нигерии пираты захватили танкер CuracaoTrader с шестью украинцами. Всего на судне было 15 членов экипажа.

РФ привела войска в боевую готовность

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Замминистра обороны РФ Александр Фомин заявил о внезапной проверке войск Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.