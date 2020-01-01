В ООС уничтожены шестеро захватчиков

За прошедшие сутки и с начала текущих на востоке Украины зафиксировано 19 обстрелов.

На украинской стороне без потерь mil.in.ua/

В воскресенье, 19 июля, вооруженные формирования 17 раз нарушали режим тишины на Донбассе. Сепаратисты применили запрещенные Минском артиллерийские системы, минометы, гранатометы, пулеметы и стрелецкое оружие.

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Об этом сообщает оперативный штаб ООС.

Оккупанты стреляли близ Луганского, Причепиловки, Водяного, Старогнатовки, Лебединского, Талаковки и Авдеевки. При этом защитники нанесли ответный удар, подавив вражескую активность. По данным разведки, были ранены шестеро захватчиков и один уничтожен.

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С начала текущих суток оккупанты 2 раза открывали огонь по украинским позициям. В районе Мироновского были использованы артиллерийские системы калибра 122 и минометы 120-го калибра. Возле Марьинки обстрелы велись из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь на украинской стороне за прошедшие сутки и с начала текущих нет.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Евросоюзе назвали ожидаемые результаты Минска.

