Мендель призналась, что встречается с политиком, но не из ОП

Пресс-секретарь Зеленского призналась, что находится в отношениях.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала о своем молодом человеке. Девушка не захотела называть его имя, но намекнула, что он занимается политикой, однако не в Офисе президента.

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Об этом она сообщила в интервью телеведущей Наталье Влащенко на ее YouTube-канале.

Мендель ответила на вопрос о том, кого бы она взяла с собой, если бы ей год пришлось находиться на необитаемом острове.

Я бы взяла своего молодого человека. Это единственный человек, с которым я хотела бы провести год, и это было бы действительно круто, - сказала Мендель.

Пресс-секретарь главы государства добавила, что прилагает определенные усилия, чтобы никто не знал имя ее парня.

Я не думаю, что кто-то знает, кто это... Пускай пока будет так, - отметила она.

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Также девушка отметила, что, скорее всего, так будет до конца ее каденции.

Мендель отметила, что ей действительно не хватает времени на личную жизнь из-за плотного рабочего графика.

Его не хватает, ни у него, ни у меня. Я не знаю, как-то, где-то это получается, - сказала она.

При этом журналистка спросила, занимается ли избранник Мендель политикой. На что девушка ответила: “Ну, такое”. Также она добавила, что ее парень не работает в Офисе президента.

Нам пришлось пройти этот период, когда он немного удивлялся. Он говорил, что читает обо мне, смотрит, что пишут. По его словам, у него возникла дискоординация, потому что в том пространстве я одна, а здесь другая, - поделилась Мендель.

Напомним, в субботу, 11 июля, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель опубликовала видеообращение, в котором впервые прокомментировала слухи о том, что она беременна от Владимира Зеленского.