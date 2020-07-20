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Худшее еще впереди – Разумков об экономическом спаде

Комментариев: 1
Глава парламента считает, что худшая точка нынешнего кризиса еще не достигнута.
Дмитрий Разумков считает, что худшая точка кризиса впереди
Дмитрий Разумков считает, что худшая точка кризиса впереди
Дмитрий Разумков/facebook

Нынешний экономический кризис можно сравнить только с экономическими проблемами, которые были после Второй мировой войны. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на пресс-конференции в парламенте, пишет Цензор.НЕТ.

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“Украина сегодня живет в реалиях, в которых живет весь мир. Пандемия внесла свои ограничения, которые мы видим в мировой экономике и в экономике нашего государства“, - отметил спикер Рады.

По словам Разумкова, согласно прогнозам по “еврозоне“, будет спад экономики почти на 9% в этом году, в следующем году - прогнозируется рост лишь на 6%.

Однако говорить, что мы вышли полностью, что можно говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, я думаю, это, мягко говоря, рановато. Но экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны, и говорить о том, что мы прошли худшую точку, я думаю, пока рано, - подытожил глава парламента.

Напомним, ранее Разумков прокомментировал жалобы депутатов на маленькие зарплаты. Спикер уверен, что уровень зарплаты депутатов достаточно высокий.

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Теги: Разумков, Верховная Рада, экономический кризис
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Комментариев (2)
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ftb1    20.07.2020, 13:59
Оценка:  -6
ftb1
Оцэ так европейский путь, уже голая ж0па из под вышиванки торчит, а будет ещё веселей )))))))
colavova    20.07.2020, 14:57
Оценка:  0
colavova
обнулённым путём надёжнее - в лаптях и с балалайкой, веселуха)))
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