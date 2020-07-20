Худшее еще впереди – Разумков об экономическом спаде

Глава парламента считает, что худшая точка нынешнего кризиса еще не достигнута.

Нынешний экономический кризис можно сравнить только с экономическими проблемами, которые были после Второй мировой войны. Об этом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил на пресс-конференции в парламенте, пишет Цензор.НЕТ.

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“Украина сегодня живет в реалиях, в которых живет весь мир. Пандемия внесла свои ограничения, которые мы видим в мировой экономике и в экономике нашего государства“, - отметил спикер Рады.

По словам Разумкова, согласно прогнозам по “еврозоне“, будет спад экономики почти на 9% в этом году, в следующем году - прогнозируется рост лишь на 6%.

Однако говорить, что мы вышли полностью, что можно говорить о серьезном росте, как и вся Европа, как и весь мир, я думаю, это, мягко говоря, рановато. Но экономический кризис, с которым мы сегодня столкнулись в мире, я думаю, его можно сравнить только с экономическими проблемами, которые мы видели после Второй мировой войны, и говорить о том, что мы прошли худшую точку, я думаю, пока рано, - подытожил глава парламента.

Напомним, ранее Разумков прокомментировал жалобы депутатов на маленькие зарплаты. Спикер уверен, что уровень зарплаты депутатов достаточно высокий.