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Путин: Украина забирала у Крыма больше, чем давала ему

Комментариев: 26
Путин посетил аннексированный Крым.
Владимир Путин
Владимир Путин
EPA/UPG

Президент РФ Владимир Путин посетил аннексированный Крым. Во время визита в Керчь российский лидер раскритиковал политику украинских властей по отношению к полуострову. 

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Об этом пишет ТАСС.

В частности, Путин заявил, что власти Украины до аннексии полуострова больше забирали у него, чем давали. Это было необходимо для того, чтобы поддержать другие регионы.

Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до Майдана, имеется в виду Николай Азаров, - ред.) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины”, - сказал Путин.

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Между тем, Путин отметил, что это были вынужденные действия властей Украины "в силу тяжелой экономической ситуации".

Напомним, Путин в Крыму объявил о постройке вертолетоносцев. На заводе в Керчи заложили строительство двух десантных кораблей-вертолетоносцев. В этот же день в РФ начинают строительство еще четырех кораблей.

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Теги: Путин, Крым, Украина, РФ
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Комментариев (26)
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navigator2    20.07.2020, 17:58
Оценка:  0
navigator2
ну ху...йло і несе єресь
Lyonya-Space    20.07.2020, 17:51
Оценка:  0
Lyonya-Space
Жеральд, для лапты это не аргументы. У них есть методичка и они на содержании. В общем лапта на украинских ресурсах - это содержанки с петушинными гребешками.
Жеральд    20.07.2020, 17:45
Оценка:  +2
Жеральд
Там,где россияне,там огромная *ОПА - смерть,слезы,горе,гробы...
Жеральд    20.07.2020, 17:43
Оценка:  +1
Жеральд
«После боя за картографическую часть, когда двое погибло, а я этим боем командовал, рота была расформирована, люди разъезжались», – произнес Гиркин.
Жеральд    20.07.2020, 17:42
Оценка:  +1
Жеральд
Гиркин в Крыму
Как выяснилось, картографический центр штурмовал диверсионный отряд ФСБ, которым командовал Игорь Гиркин. Он сам рассказал об этом российскому изданию «Завтра» в ноябре 2014 года.
Брюква_и_Клюква    20.07.2020, 17:41
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Этот тупой плешивый старик не дружен с цифрами. Крым всегда был дотационным. Например, в 2013 году Украина вбухала в его бюджет него более 5 млрд грн.
Жеральд    20.07.2020, 17:40
Оценка:  +1
Жеральд
заместитель командира воинской части А 3674 Владимир Щурик.
Жеральд    20.07.2020, 17:40
Оценка:  +2
Жеральд
«Люди (которые проводили захват части – КР) были вооружены: пистолеты, гранаты, гранатометы, автоматы. И их я насчитал порядка ста человек, они по всему периметру разными группами со всех сторон стали проникать в часть», – вспоминает события того дня подполковник ВСУ, заместитель командира воинской
Жеральд    20.07.2020, 17:39
Оценка:  +1
Жеральд
Первая смерть при аннексии Крыма: прапорщик Сергей Кокурин погиб в бою с российскими военными
БРОКЕР_666    20.07.2020, 17:30
Оценка:  +5
БРОКЕР_666
клинический муд0звон ваще рамсы попутал...
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