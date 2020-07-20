Путин: Украина забирала у Крыма больше, чем давала ему

Путин посетил аннексированный Крым.

Президент РФ Владимир Путин посетил аннексированный Крым. Во время визита в Керчь российский лидер раскритиковал политику украинских властей по отношению к полуострову.

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Об этом пишет ТАСС.

В частности, Путин заявил, что власти Украины до аннексии полуострова больше забирали у него, чем давали. Это было необходимо для того, чтобы поддержать другие регионы.

Я же разговаривал, когда у нас нормальные отношения были, с коллегами, в том числе из правительства Украины, с последним премьером (до Майдана, имеется в виду Николай Азаров, - ред.) разговаривал, когда он еще был премьером. Я говорю: "Что вы делаете, что вы из Крыма деньги забираете?". Он говорит: "У нас выбора нет, Крым что-то генерирует, мы вынуждены забирать оттуда больше чем давать для того, чтобы поддержать другие регионы Украины”, - сказал Путин.

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Между тем, Путин отметил, что это были вынужденные действия властей Украины "в силу тяжелой экономической ситуации".

Напомним, Путин в Крыму объявил о постройке вертолетоносцев. На заводе в Керчи заложили строительство двух десантных кораблей-вертолетоносцев. В этот же день в РФ начинают строительство еще четырех кораблей.