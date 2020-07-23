Киевского бизнесмена убили на глазах у сына - СМИ

Под Киевом неизвестные в упор расстреляли машину из автоматов, мальчику приказали бежать, сообщили журналисты.

Столичного бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана расстреляли на глазах у семилетнего сына в Бориспольском районе Киевской области. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили Факты.ICTV.

Отмечается, что 44-летний предприниматель ехал в село Артемовка, когда недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочили из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов.

В Плекана попали около четырех пуль, при этом он сумел съехать с дороги и позвонить жене. Выжить ему не удалось. Мальчик остался невредим, нападавшие приказали ему бежать, информируют журналисты.

За помощью обратилась жена бизнесмена, которой место событий указал спасшийся сын. Она также сообщила, что муж систематически получал угрозы, однако не придавал им значения.

Ранее в Харьковской области мужчина устроил стрельбу по большой компании отдыхающих с детьми, в результате один потерпевший скончался.

Как сообщалось, в мае на Житомирщине у пруда мужчина расстрелял из ружья семь человек, еще одному удалось спастись.

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