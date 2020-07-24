В рамках Sea Breeze-2020 был травмирован моряк из США

Военного отправили самолетом в Италию.

Американца отправили на военную базу в Италии armyinform.com.ua

Во время учений на корабле в Черном море пострадал американец. Военный моряк получил травмы в рамках Sea Breeze.

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Об этом сообщает “Укринформ”.

Уточняется, что потерпевшему оперативно оказали медпомощь в военной клинике Южного региона.

После этого американца самолетом Boeing C-40 Clipper отправили на базу США в Италии.

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По имеющимся данным, борт доставил пострадавшего в военный аэропорт Сигонелла на острове Сицилия.

Напомним, ранее мы писали, что военные учения “Sea Breeze-2020“ в Украине стартовали 20 июля. Они продлятся до 26 июля.