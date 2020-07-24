Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В рамках Sea Breeze-2020 был травмирован моряк из США

Комментариев: 2
Военного отправили самолетом в Италию.
Американца отправили на военную базу в Италии
Американца отправили на военную базу в Италии
armyinform.com.ua

Во время учений на корабле в Черном море пострадал американец. Военный моряк получил травмы в рамках Sea Breeze.

Читай также: Sea Breeze-2020: военные катера отработали стрельбу по скоростным целям

Об этом сообщает “Укринформ”.

Уточняется, что потерпевшему оперативно оказали медпомощь в военной клинике Южного региона.

После этого американца самолетом Boeing C-40 Clipper отправили на базу США в Италии.

Читай также: В Черное море направляется эсминец США

По имеющимся данным, борт доставил пострадавшего в военный аэропорт Сигонелла на острове Сицилия.

Напомним, ранее мы писали, что военные учения “Sea Breeze-2020“ в Украине стартовали 20 июля. Они продлятся до 26 июля.

Поделись:
Теги: Sea Breeze, учения, военные, США, американец, пострадавший, самолет, Италия, Черное море
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
МаксимУм    24.07.2020, 14:50
Оценка:  0
МаксимУм
А у нас 3 суток на поле боя пролежал...
Брюква_и_Клюква    24.07.2020, 14:56
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
А главнокомандующий в это время жрал салат из морепродуктов и лакал вино на Бирючьей Косе.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь