В рамках Sea Breeze-2020 был травмирован моряк из США
Военного отправили самолетом в Италию.
Во время учений на корабле в Черном море пострадал американец. Военный моряк получил травмы в рамках Sea Breeze.
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Об этом сообщает “Укринформ”.
Уточняется, что потерпевшему оперативно оказали медпомощь в военной клинике Южного региона.
После этого американца самолетом Boeing C-40 Clipper отправили на базу США в Италии.
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По имеющимся данным, борт доставил пострадавшего в военный аэропорт Сигонелла на острове Сицилия.
Напомним, ранее мы писали, что военные учения “Sea Breeze-2020“ в Украине стартовали 20 июля. Они продлятся до 26 июля.