Под Харьковом этническая банда похитила бизнесмена ради выкупа

Освобождать похищенного пришлось бойцам спецподразделения КОРД.

На Харьковщине полиция освободила мужчину, которого похитили участники этнической преступной группы. Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, за освобождение потерпевшего злоумышленники требовали 20 000 долларов США.

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Информацию о похищении человека с целью выкупа получили сотрудники управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Нацполиции. В дальнейшем совместно с коллегами из Управления уголовного розыска полиции Харьковщины оперативники распланировали спецоперацию по освобождению пленника.

Полицейские установили, что злоумышленники приехали в дом 39-летнего мужчины и потребовали у него несуществующий долг. Пострадавший отказался передать средства вымогателям, поскольку, по его словам, никаких долговых обязательств не было. Сначала участники группы начали угрожать ему избиением, а затем схватили, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Отцу потерпевшего сказали, что вернут сына за выкуп – 20 000 долларов США.

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Правоохранители получили и проанализировали большое количество информации: опрошены десятки свидетелей, изъяты и расшифрованы материалы с камер видеонаблюдения, обработаны данные, полученные во время санкционированных негласных следственных (розыскных) действий.

Собрав всю необходимую информацию, оперативники скоординировали свои действия и привлекли к проведению спецоперации бойцов КОРДа, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу пострадавшего. Во время передачи 20 000 долларов выкупа вымогателей задержали.

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Известно, что все трое фигурантов – участники этнической организованной группы в возрасте от 28 до 39 лет, жители Харьковской области. Они уже имеют богатую криминальную историю: были судимы за избиение и имущественные преступления.

Трех фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По месту жительства злоумышленников и их близкого окружения следователи проводят санкционированные обыски.

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В ближайшее время задержанным будет вручено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до семи лет заключения.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ обезвредила крупную ОПГ, терроризировавшую три области. Группировка “Князя“ занималась вымогательством, рейдерством и умышленными убийствами в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.