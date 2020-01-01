В Украине изменили протокол лечения коронавируса: детали

Степанов рассказал, какие препараты добавились.

Министерство здравоохранения Украины внесло некоторые изменения в протокол лечения коронавирусной болезни.

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Об этом во время традиционного брифинга рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что в протокол внесли некоторые препараты. В частности, теперь лечить COVID-19 можно дексаметазоном, расширены правила использования ремдесивира и изменены - гидроксихлорохина. Зато полностью исключены из этого списка такие средства, как лопинавир и ритонавир.

Касательно дексаметазона, Степанов подчеркнул, что это гормональный препарат и поэтому в протоколе очень четко прописана схема, каким образом его можно использовать.

Он применяется исключительно в кислородно-зависимых состояниях, когда у человека уже развилась дыхательная недостаточность. И только в условиях госпитализации, под наблюдением врача его можно использовать, - сказал он.

Степанов также предостерег украинцев от приема дексаметазона амбулаторно. По его словам, это серьезный препарат, использование которого без присмотра медиков может навредить их здоровью.

Говоря о гидроксихлорохине, Степанов отметил, что его теперь можно использовать только при состоянии COVID-19 средней тяжести и исключительно в условиях стационара, поскольку препарат имеет определенные побочные эффекты.

Все эти изменения вносятся прежде всего на основе опыта наших врачей и зарубежных коллег, с которыми мы постоянно общаемся и прослеживаем применения тех или иных лекарственных средств, - добавил он.

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Напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 июля, диагноз коронавирус подтвердился еще у 920 граждан Украины. При этом общее число заболевших достигло 64 849 человек.