Итоги 25 июля: антирекорд COVID-19 и неудача Delfi

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Украина установила рекорд по количеству инфицированных коронавирусом за сутки; танкер Delfi так и не смогли поднять: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине 1106 новых случае коронавируса

В Украине 24 июля обнаружено 1106 новых случаев COVID -19. Вылечились от коронавируса 611 человек и 19 погибли.

С начала пандемии в стране зафиксировано 63 тыс 929 случаев коронавируса. Из них 35 497 человек вылечились и 1590 погибли.

В Одессе провалилась попытка поднять танкер Delfi

В субботу, 25 июля, завершилась провалом операция по подъему танкера Delfi, затонувшего в прошлом году у побережья Одессы.

Указано, что сегодня Delfi пытались поднять на прямой киль два мощных буксира Австралия и Balqis. В результате от танкера оторвался один из металлических тросов, которыми судно пытались сдвинуть с места.

За полгода НАПК насчитало 2 тысячи коррупционеров

С начала года в реестр коррупционеров было внесено 2018 человек.

При том 429 человек совершили уголовные правонарушения, 1532 привлечены к административной и еще 57 - к дисциплинарной ответственности. Большинство коррупционеров - работники, в том числе бывшие, Государственной уголовно-исполнительной службы и Национальной полиции.

Президент Бразилии вылечился от коронавируса

Президент Бразилии Жаир Болсонару впервые за 18 дней получил отрицательный результат теста на коронавирус.

"(Тест) RT-PCR на Sars-Cov 2: отрицательный. Всем хорошего дня", - написал глава государства.

В КНДР заявили о первом случае COVID-19

В северокорейском городе Кэсон подозревают заражение коронавирусной инфекцией в человека, незаконно попавшего в страну неделю назад.

Отмечается, что нарушитель пересек военно-демаркационную линию между Югом и Севером Кореи 19 июля. Результат его теста на COVID-19 был неопределенным.