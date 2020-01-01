В Одессе иностранец на мотоцикле насмерть сбил 19-летнюю девушку

Как сообщили в полиции, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу.

Одесские полицейские расследуют обстоятельства ДТП, в котором погибла 19-летняя девушка. По подозрению в смерти одесситки задержан Водитель мотоцикла, который ее сбил, сообщает пресс-служба одесской полиции.

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Смертельная авария произошла в субботу, 25 июля, в Одессе на улице Балковской. По предварительной информации следственно-оперативной группы, 20-летний гражданин одной из стран Азии, который управлял мотоциклом, допустил наезд на жительницу Раздельнянского района, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм девушка погибла мгновенно. Водитель был доставлен в больницу с переломом лопатки и повреждениями колена и внутренних органов.

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По факту дорожно-транспортного происшествия полицейские открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, в том числе те, которые должны определить, был ли водитель в алкогольном или наркотическом опьянении.

Напомним, в Харькове в ДТП пострадал 9-летний мальчик. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу.