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"Слуга народа" заразился коронавирусом

Комментариев: 2
Нардеп просит коллег срочно пройти тестирование.
Даниил Гетманцев
Даниил Гетманцев
facebook.com/danil.getmantsev

У народного депутата из фракции “Слуга народа“ и главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева подтвердили коронавирус. Об этом он сообщил в комментарии “Громадське“.

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По словам народного избранника, тест на COVID-19 он сделал в понедельник, 27 июля.

“Где заразился не знаю. Тех, кто контактировал со мной с прошлого понедельника (20 июля - ред.), прошу сделать тест. Простите, что новости не очень. Буду стараться исправиться“, - написал депутат в своем Телеграм-канале.

В комментарии журналистам нардеп отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса в Киеве не ослабевает. В столице опять больше сотни больных за сутки. Город приближается к новой психологической отметке.

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Теги: коронавирус, народные депутаты, Верховная Рада, Слуга народа
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Комментариев (2)
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vedavg    28.07.2020, 12:53
Оценка:  +1
vedavg
Маску надо носить, а не снимать ее, когда очередную пургу от "Слуги народа" вещаешь.
lusyika    28.07.2020, 12:29
Оценка:  +3
lusyika
Тільки один??? І чого тоді підняли гвалт???!!!
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