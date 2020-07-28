"Слуга народа" заразился коронавирусом

Нардеп просит коллег срочно пройти тестирование.

У народного депутата из фракции “Слуга народа“ и главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева подтвердили коронавирус. Об этом он сообщил в комментарии “Громадське“.

Читай также: Болгария вернула ограничения на въезд для украинцев

По словам народного избранника, тест на COVID-19 он сделал в понедельник, 27 июля.

“Где заразился не знаю. Тех, кто контактировал со мной с прошлого понедельника (20 июля - ред.), прошу сделать тест. Простите, что новости не очень. Буду стараться исправиться“, - написал депутат в своем Телеграм-канале.

В комментарии журналистам нардеп отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса в Киеве не ослабевает. В столице опять больше сотни больных за сутки. Город приближается к новой психологической отметке.