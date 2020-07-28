Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Боевики сегодня обстреляли позиции ВСУ один раз

Комментариев: 0
Сепаратисты снова нарушили перемирие.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
Facebook/ Операція об'єднаних сил

В Министерстве обороны Украины заявили, что по состоянию на 12:00 с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования так называемых “ЛДНР” один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе. 

Читай также: Перемирие на Донбассе: Украинские позиции обстреляли трижды

Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, обстрел был зафиксирован утром. Боевики обстреляли украинские позиции в районе поселка Шумы из подствольного гранатомета. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника, - сообщили в Минобороны.

Читай также: Киев намерен информировать ОБСЕ о каждом обстреле

К слову, за минувшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Напомним, власти Украины активно следят за ситуацией на Донбассе, а также информируют о срыве перемирия экспертов СММ ОБСЕ и своих международных партнеров.

Поделись:
Теги: ООС, война на Донбассе, обстрел
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь