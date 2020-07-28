Боевики сегодня обстреляли позиции ВСУ один раз

Сепаратисты снова нарушили перемирие.

В Министерстве обороны Украины заявили, что по состоянию на 12:00 с начала текущих суток незаконные вооруженные формирования так называемых “ЛДНР” один раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе.

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Об этом 28 июля сообщает пресс-служба Минобороны.

В частности, обстрел был зафиксирован утром. Боевики обстреляли украинские позиции в районе поселка Шумы из подствольного гранатомета. По имеющейся информации, боевых потерь со стороны украинских подразделений нет.

Подразделения Объединенных сил продолжают придерживаться условий прекращения огня и готовы дать адекватный ответ на любые коварные и провокационные действия противника, - сообщили в Минобороны.

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К слову, за минувшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня.

Напомним, власти Украины активно следят за ситуацией на Донбассе, а также информируют о срыве перемирия экспертов СММ ОБСЕ и своих международных партнеров.